Майбутня коаліція Німеччини погодила багатомільярдні витрати на оборону

У Німеччині політичні сили, які ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовилися виділити багатомільярдний пакет фінансування на оборону та інфраструктуру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Bild

Деталі: Виступаючи у вівторок на пресконференції, Мерц заявив, що партії усвідомлюють, що Європа та Німеччина повинні докласти дуже великих зусиль для зміцнення обороноздатності.

Реклама:

У зв’язку з цим партії домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Крім того, має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 мільярдів протягом 10 років, з якого також отримають вигоду федеральні землі.

Також планується реформа боргового гальма, яку планують провести за допомогою більшості ще існуючого Бундестагу, до скликання нового складу парламенту. Для цього має бути змінена німецька конституція.

РЕКЛАМА:

Наступного тижня парламентські групи ХДС/ХСС і СДПН подадуть подання про внесення змін до Основного закону.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що блок ХДС/ХСС та СДПН обговорюють документ, який пропонує взяти майже трильйон євро боргу для фінансування оборони та інфраструктури.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "АдН" отримала найкращий результат в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.