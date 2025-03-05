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ЗСУ за добу відмінусували ще 1 250 окупантів

Ірина БалачукСереда, 5 березня 2025, 07:21
ЗСУ за добу відмінусували ще 1 250 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни за минулу добу знешкодили 1 250 російських загарбників та 23 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 880 660 (+1 250) осіб,
  • танків – 10 256 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 21 304 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 849 (+108) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 512 (+84) од,
  • спеціальної техніки – 3 769 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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