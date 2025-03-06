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Військові РФ скинули з дрону вибухівку на Берислав, загинули двоє цивільних

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 березня 2025, 15:52
Військові РФ скинули з дрону вибухівку на Берислав, загинули двоє цивільних
Фото: мапа Google

У четвер вдень російські загарбники скинули вибухівку на місто Берислав Херсонської області, у результаті чого загинули чоловік та жінка.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Facebook, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 06 березня 2025 року російські військові близько 12.40 скинули вибухівку з БпЛА у Бериславі. Внаслідок вибуху снаряду загинули цивільні чоловік та жінка, які у момент атаки перебували на вулиці".

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Деталі:  Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями РФ.

За даними голови Херсонської ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 26 населених пунктів області та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 35  приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

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Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 4  дістали поранення.

Херсонська областьросійсько-українська війнабезпілотникиЖванія
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