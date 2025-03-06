Сенатор Грем очікує, що Трамп запровадить санкції проти РФ, якщо Путін не сяде за стіл перемовин

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що президент США Дональд Трамп запровадить нові санкції проти слабкої економіки Росії, якщо Володимир Путін відмовиться сісти за стіл переговорів.

Джерело: як пише "Європейська правда", Грем написав у соцмережі Х (Twitter) у четвер

Деталі: Приводом для заяви Грема стали коментарі Путіна, який сказав у четвер, що Росія домагатиметься мирного врегулювання, яке гарантуватиме її власну довгострокову безпеку, і не відступить від завоювань в Україні.

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Грем зазначив, що за останні 48 годин Україна зробила важливі заяви про припинення вогню, угоду про видобуток корисних копалин і готовність до мирних переговорів. Натомість "Путін публічно зухвало і наполегливо відкидає пропозиції президента Трампа".

"Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп запровадить більше економічних санкцій проти банківського та енергетичного секторів Росії, а за необхідності застосує масивні тарифи. Вплив на і без того слабку економіку Росії змусить їх сісти за стіл переговорів", – вважає Ліндсі Грем.

Він підкреслив, що настав час завершити війну між Росією та Україною "справедливо і чесно, як це намагається зробити президент Трамп".

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Міністр фінансів США Скот Бессент заявив у четвер, що США без вагань підуть "ва-банк" у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні.

Тим часом, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив у четвер, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин з РФ.