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Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 138 зіткнень, найбільше – на Торецькому напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 6 березня 2025, 22:37
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 138 зіткнень, найбільше – на Торецькому напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби 6 березня на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, з них 32 – на Торецькому напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 6 березня

Дослівно: "Російські загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 946 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну спробу наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаку відбито.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 14 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок, з яких чотири продовжуються до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 32 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка та Андріївка.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького, отримав відсіч.

На Гуляйпільському напрямку противник атакував п’ять разів в районах Привільного та Новосілки.

Сьогодні українські оборонці відбили десять штурмових дій загарбників на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курщині українські воїни відбили 29 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 427 артилерійських обстрілів.

Генштаббойові діївійна
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