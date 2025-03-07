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Росіяни зосередили атаки на Курщині та Торецькому напрямку – Генштаб

Степан ГафткоП'ятниця, 7 березня 2025, 08:21
Росіяни зосередили атаки на Курщині та Торецькому напрямку – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російська армія за минулу добу найчастіше атакувала Торецький напрямок та в Курській області РФ, загалом на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (6 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2729 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів, з них 194 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Українські військові на Харківському напрямку відбили 4 атаки ворога біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти за минулу добу атакували 2 рази. Сили оборони зупинили їхній штурм неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону. Росіяни просувалися біля Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в бік Григорівки.

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На Сіверському напрямку українські військові відбили 1 атаку біля Білогорівки.

На Краматорському напрямку відбулося 13 боєзіткнень біля Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 33 рази атакували позиції ЗСУ біля Диліївки, Кримського, Озарянівки, Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 19  штурмових і наступальних атак ворога. Бої відбувалися біля Променя, Даченського, Котлиного, Надіївки, Улакли та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів біля Костянтинополя, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку противник 5 разів намагався прорвати оборону в районах Привільного та Новосілки.

На Оріхівському напрямку українські війська за добу відбили 11 ворожих атак біля Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.

В операційній зоні на Курщині українські підрозділи за добу відбили 32 атаки окупантів. Крім того, ворог здійснив 27 авіаударів, скинувши 35 керованих бомб. Також росіяни 467 разів обстріляли наші позиції й населені пункти, у тому числі 26 разів – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках українські військові не зафіксували ознак підготовки ворожого наступу.

російсько-українська війнаГенштаб
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