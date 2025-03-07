Зеленський закликав ЄС до "здорового глузду" щодо відкриття перших переговорних кластерів
П'ятниця, 7 березня 2025, 09:47
Президент України Володимир Зеленський у своїх заявах після безпекового саміту лідерів ЄС 6 березня закликав лідерів Євросоюзу знайти спосіб розблокувати відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Зараз робота над кластерами заблокована без жодних раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні лідерів".
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Деталі: Зеленський зазначив, що бачить потребу прискорити роботу команд України та ЄС у переговорах про вступ.
Що було раніше:
- В середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.
- Під час поїздки усього складу Єврокомісії до Києва на третю річницю великої війни у ЄК заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.
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