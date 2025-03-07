Зеленський закликав ЄС до "здорового глузду" щодо відкриття перших переговорних кластерів

Президент України Володимир Зеленський у своїх заявах після безпекового саміту лідерів ЄС 6 березня закликав лідерів Євросоюзу знайти спосіб розблокувати відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зараз робота над кластерами заблокована без жодних раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні лідерів".

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Деталі: Зеленський зазначив, що бачить потребу прискорити роботу команд України та ЄС у переговорах про вступ.

Що було раніше:

В середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

Під час поїздки усього складу Єврокомісії до Києва на третю річницю великої війни у ЄК заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

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