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Зеленський закликав ЄС до "здорового глузду" щодо відкриття перших переговорних кластерів

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 березня 2025, 09:47
Зеленський закликав ЄС до здорового глузду щодо відкриття перших переговорних кластерів
Володимир Зеленьский, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у своїх заявах після безпекового саміту лідерів ЄС 6 березня закликав лідерів Євросоюзу знайти спосіб розблокувати відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зараз робота над кластерами заблокована без жодних раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні лідерів".

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Деталі: Зеленський зазначив, що бачить потребу прискорити роботу команд України та ЄС у переговорах про вступ.

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ЗеленськийЄСпереговори
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