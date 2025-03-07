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NYT: У Білому домі була "гаряча" зустріч за участю Рубіо, Маска і Трампа

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 березня 2025, 21:41
NYT: У Білому домі була гаряча зустріч за участю Рубіо, Маска і Трампа
Маск виходить з Білого дому. Фото - ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

У четвер у Білому домі пройшла "вибухова" зустріч уряду Дональда Трампа, на якій секретарі, зокрема, держсекретар Марко Рубіо, вступив у перепалку з мільярдером Ілоном Маском через його підхід до скорочення працівників.

Джерело: про це повідомило видання The New York Times з посиланням на п’ять джерел, знайомих з подіями, пише "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, на зустрічі Ілон Маск накинувся на Марко Рубіо за те, що той нібито не зміг скоротити штат свого департаменту. 

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Рубіо як стверджується, був розлючений на Маска вже кілька тижнів, відколи його команда фактично закрила ціле відомство – Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID), але на цьому засіданні уряду він нарешті міг виговоритися.

За словами Рубіо, Маск помиляється, оскільки не враховує більш ніж 1500 посадовців Державного департаменту, які достроково вийшли на пенсію за власний кошт. Він саркастично запитав, чи не хоче Маск, щоб Рубіо знову найняв усіх цих людей, щоб потім влаштувати шоу зі звільненням. Потім він виклав свої детальні плани щодо реорганізації Державного департаменту.

Маск у відповідь сказав Рубіо, що той "гарний на телебаченні", маючи на увазі, що ні на що інше він не здатен. 

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Протягом усього цього часу Трамп сидів, відкинувшись на спинку стільця, склавши руки. Після того, як суперечка затягнулася на тривалий час, Трамп нарешті втрутився, щоб захистити Рубіо, який, за його словами, робив "чудову роботу". 

За словами Трампа, Рубіо дуже зайнятий, він постійно подорожує і виступає на телебаченні, і у нього є агентство, яким він повинен керувати. 

Окрім Рубіо, Маск поконфліктував також з кількома іншими урядовцями.

Зустріч стала потенційним поворотним моментом після бурхливих перших тижнів другого терміну Трампа. Вона стала першою суттєвою ознакою того, що Трамп готовий накласти певні обмеження на Маска, чиї зусилля стали предметом кількох судових позовів і викликали занепокоєння законодавців-республіканців. Деякі з них поскаржилися на Маска безпосередньо президенту.

Урядовці майже одностайно схвалюють концепцію того, що має намір зробити Ілон Маск – зменшити марнотратство, шахрайство та зловживання в уряді. Але вони розчаровані підходом до реформування уряду, що нагадує бензопилу, та відсутністю послідовної координації дій.

Четвергова зустріч, яка була раптово скликана в середу ввечері, стала ознакою того, що Трамп взяв до уваги велику кількість скарг. Він намагався запропонувати щось кожній стороні, вихваляючи як Маска, так і секретарів його кабінету. Трамп чітко дав зрозуміти, що він як і раніше підтримує місію ініціативи Маска. Але зараз, за його словами, настав час для того, щоб бути трохи більш досконалими у підході.

Відтепер, за його словами, відповідальними за скорочення персоналу будуть секретарі, а команда Маска буде лише консультувати їх.

У дописі в соціальних мережах після зустрічі Трамп заявив, що наступний етап його плану зі скорочення службовців буде проводитися "скальпелем", а не "сокирою", що є чітким відсиланням до підходу Маска, заснованого на принципі випаленої землі.

Маск, який прийшов на засідання в четвер у костюмі з краваткою замість своєї звичайної футболки після того, як Трамп публічно розкритикував його за неохайний вигляд, захищався, кажучи, що у нього є три компанії з ринковою капіталізацією в десятки мільярдів доларів, і що результати їхньої діяльності говорять самі за себе.

Раніше повідомляли, що скорочення персоналу задля економії урядових видатків, які почала адміністрація Дональда Трампа, зачепили і співробітників ЦРУ.

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