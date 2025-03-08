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ЗМІ: США думають припинити участь у плануванні військових навчань в Європі

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 8 березня 2025, 13:50
ЗМІ: США думають припинити участь у плануванні військових навчань в Європі
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Сполучені Штати повідомили своїм союзникам, що мають намір припинити свою участь у плануванні майбутніх військових навчань в Європі.

Джерело: шведське видання Expressen з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Стверджуються, що це рішення торкнеться і кількох навчань безпосередньо у Швеції.

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За словами джерел, заморожування американської участі не стосується планування навчань, які вже погоджені і будуть проведені в 2025 році.

"Це стосується навчань, які наразі перебувають на "креслярській дошці", тобто трохи пізніше", – сказало одне з джерел видання.

Якщо наміри будуть реалізовані, це означає, що Швеція та інші країни НАТО будуть змушені планувати навчання без американської участі або за участю лише невеликих американських підрозділів.

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США хочуть скоротити військові витрати в Європі і спрямувати їх в інше місце. Трамп заявив, що хоче зробити пріоритетом Індо-Тихоокеанський регіон, приділяючи особливу увагу Китаю.

За даними видання The Telegraph, президент США нібито розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини і перекидання їх до Угорщини. 

А NBC News 6 березня повідомляв, що Трамп розглядає можливість скорочення зобов'язань США перед союзниками по НАТО. 

СШАзброя
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