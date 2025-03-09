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П'ятеро загиблих та понад 30 поранених на Донеччині та Херсонщині за добу

Роман ПетренкоНеділя, 9 березня 2025, 08:54
П'ятеро загиблих та понад 30 поранених на Донеччині та Херсонщині за добу
обстріляна дружківка, фото: прокуратура

У Донецькій та Херсонській області росіяни за 8 березня вбили 5 людей, ще понад 30 поранили.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську і Сіверську.

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Ще 23 людини в області за добу дістали поранення. З них 12 у Дружківці, 8 у Костянтинівці, 2 у Покровську та 1 у Подільському.

За той же час на Херсонщині через російську агресію 3 людини загинули, ще 9 -  дістали поранення.

Уточнюється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 18 приватних будинків.

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Донецька областьХерсонська областьобстріл
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