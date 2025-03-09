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Умєров розповів про плани підтримки України, які готують Нордично-Балтійські країни

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 9 березня 2025, 13:03
Умєров розповів про плани підтримки України, які готують Нордично-Балтійські країни
Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров в ході візиту до Данії взяв участь у засіданні очільників оборонних відомств балтійських та скандинавських держав у форматі Nordic Baltic 8.

Джерело: Умєров у Telegram, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Умєров, під час засідання кожна країна представила свій план підтримки України.

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Зокрема, Швеція готує новий великий пакет військової допомоги, включно з посиленням нашої ППО. Його поставка планується цьогоріч.

Норвегія виділяє 7,8 млрд євро у 2025 році. Кошти можуть бути спрямовані на посилення спроможностей на морі та ППО, додав Умєров.

Також Норвегія підтримує підготовку військових у межах "Нордично-Балтійської бригади" та інвестує в український ОПК.

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Литва працює над зміцненням української ППО, інвестиціями в ОПК та внесками в "чеську ініціативу", а Латвія зосереджена на оснащенні підрозділів ЗСУ, постачанні снарядів та співпраці в сфері ОПК.

Ісландія бере участь в інвестиціях в український ОПК у межах "данської моделі" та допомагає готувати "Нордично-Балтійську бригаду".

Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет допомоги.

Естонія готує нові поставки снарядів та готова долучитися до підготовки "Нордично-Балтійської бригади", а Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.

Раніше прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль.

Умєров Рустемдопомога Україні
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