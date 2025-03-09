На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждали двоє жінок

Внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини в неділю постраждали двоє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Від ворожих ударів протягом дня потерпала Нікопольщина. Агресор бив по райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Застосовував артилерію і дрони-камікадзе.

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Постраждали дві людини. 56-річну жінку госпіталізували. Вона у стані середньої тяжкості. Дівчині 18 років надали допомогу на місці, оговтуватися буде вдома.

Пошкоджені інфраструктура, підприємства, 3 приватні будинки, гараж та лінія електропередач. Зайнявся легковик, рятувальники вогонь приборкали".