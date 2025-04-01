Санду хоче зберегти тісні відносини з Румунією та застерігає від впливу Москви

Президентка Молдови Майя Санду висловила сподівання, що після виборів Кишинів і Бухарест збережуть тісне партнерство, та заявила, що не хоче, аби румунські політики діяли під впливом Росії та отримували вказівки від Москви.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Санду, які цитує NewsMaker

Пряма мова: "Останнє, чого б нам хотілося, це щоб партнери в Бухаресті отримували вказівки з Москви".

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Деталі: Санду підкреслила, що Молдова прагне зберегти міцне партнерство з Румунією та й надалі покладатися на її підтримку, як це було останніми роками.

"Румунія – сильна, демократична, проєвропейська держава. Але існує ризик, зокрема для більш консолідованих демократій. Я вірю, що громадяни зможуть мобілізуватися і подолати ці ситуації", – заявила президентка Молдови.

Вона висловила сподівання, що президентом Румунії оберуть політика з проєвропейськими поглядами, який підтримає Молдову на шляху до європейської інтеграції.

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"Нам потрібен президент (Румунії, – ред.), з яким ми зможемо продовжувати працювати, якого зможемо підтримувати, який продовжить просувати вступ Молдови до ЄС", – сказала Санду.

Також вона підкреслила, що у її країни разом із партнерською Румунією є серйозні плани: побудувати мости, автомагістраль, провести економічну інтеграцію та навести лад на митниці.

Для цих амбітних проєктів, за словами президентки, Молдові потрібен надійний партнер.

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