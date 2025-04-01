Російська армія атакувала Нікопольщину: троє людей постраждали, серед них дитина

Російська армія 1 квітня близько трьох десятків разів обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали троє людей.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Близько трьох десятків атак протягом дня пережила Нікопольщина. Ворог бив дронами-камікадзе і артилерією. Гучно було в райцентрі, Марганецькій, Покровській – міській та сільській – громадах.

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Постраждали троє людей. 14-річний хлопчик та 65-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. Ще одна жінка 37 років госпіталізована в стані середньої тяжкості".

Деталі: Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені 7 приватних будинків, 3 господарські споруди, кілька авто та гараж, 4 торгівельні кіоски. Зачепило лінії електропередач.