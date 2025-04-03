Трамп запровадив понад 30% мита для чотирьох країн-кандидатів у члени ЄС

США запровадили 30% митні тарифи для чотирьох країн-кандидатів у члени ЄС. Таке рішення ухвалив президент Дональд Трамп у межах своєї політики "справедливої" торгівлі.

Джерела: "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, цими державами є Молдова, Сербія, Боснія та Північна Македонія. Для Сербії тарифна ставка складе 37%, для Боснії – 35%, для Північної Македонії – 33%, для Молдови – 31%.

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Таким чином ці чотири країни увійшли до списку держав, які Сполучені Штати вважають своїми "найбільшими кривдниками" у питаннях торгівлі.

Решта країн-кандидатів на вступ до ЄС, серед яких Україна, Албанія, Чорногорія, Грузія, Косово та Туреччина, будуть обкладені "базовими" 10-відсотковими митами.

Водночас, додаткова тарифна ставка для держав Європейського Союзу складе 20%.

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