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Трамп запровадив понад 30% мита для чотирьох країн-кандидатів у члени ЄС

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 3 квітня 2025, 09:48
Трамп запровадив понад 30% мита для чотирьох країн-кандидатів у члени ЄС
Ілюстративне фото: Getty Images

США запровадили 30% митні тарифи для чотирьох країн-кандидатів у члени ЄС. Таке рішення ухвалив президент Дональд Трамп у межах своєї політики "справедливої" торгівлі.

Джерела: "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, цими державами є Молдова, Сербія, Боснія та Північна Македонія.  Для Сербії тарифна ставка складе 37%, для Боснії – 35%, для Північної Македонії – 33%, для Молдови – 31%.

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Таким чином ці чотири країни увійшли до списку держав, які Сполучені Штати вважають своїми "найбільшими кривдниками" у питаннях торгівлі. 

Решта країн-кандидатів на вступ до ЄС, серед яких Україна, Албанія, Чорногорія, Грузія, Косово та Туреччина, будуть обкладені "базовими" 10-відсотковими митами.

Водночас, додаткова тарифна ставка для держав Європейського Союзу складе 20%.

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Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.
  • Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю". 
  • Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

ТрампЄвропа
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