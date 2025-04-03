Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Держескретар США вимагає від усіх членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 14:02
Держескретар США вимагає від усіх членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо наполягає, що всі держави-союзниці блоку НАТО мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.

Джерело: Рубіо на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди"

Рубіо наголосив, що вважає держави-члени НАТО спроможними це зробити. Він також підкреслив, що не вважає достатніми виправдання про те, що певні держави не мають на це грошей у бюджеті.

Реклама:

"Це – зібрання не просто партнерів та союзників, а дуже просунутих економік, багатих країн, які можуть зробити більше… Можу запевнити, у нас теж є національні потреби, але ми пріоритизуємо оборону і розраховуємо що наші партнери зроблять те саме", – наголосив він.

Держсекретар заявив, що ця вимога з боку США є категоричною.

Він також запевнив, що нові вимоги щодо оборонних витрат стосуються не лише європейських держав, а й самих США.

РЕКЛАМА:

"Ми хочемо поїхати звідси з розумінням, що є реалістичний шлях, що кожен з членів візьме зобов’язання і втілить його, щодо досягнення показника у 5% (від ВВП на оборону). І це включає також США, які мають підвищити свою частку (оборонних витрат), оскільки загрози дійсно настільки серйозні", – пояснив держсекретар США.

Він також нагадав про російську агресію, яка має, на його думку, стати достатнім сигналом для інших держав про потребу переозброєння.

"Події останніх років нагадують, що посилення необхідне", – заявив він.

Що передувало: Марко Рубіо заявив, що США лишаються у складі НАТО.

Читайте також аналітичну статтю "Чим готова поступитися Європа, аби США не вийшли з НАТО"

СШАНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Посол США в Україні подала у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа – FT
Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом – Euronews
фотоПринц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Усі новини...
США
Рубіо заявив, що США залишаться у складі НАТО
Дмитрієв заявив, що приїхав до США за дорученням Путіна: зустрічі будуть 2 дні
"Складно, але не критично": В Кабміні оцінили нові мита Трампа для України
Останні новини
09:25
хокейУ Києві "Кепіталз" і "Кременчук" визначать чемпіона України в останньому матчі фінальної серії
09:23
Reuters: Тайвань звинуватив капітана китайського судна у пошкодженні підводних кабелів
09:19
"Укрзалізниця" додала рейс поїзда Київ – Луцьк на Великодні свята
09:04
ЗМІ: війна в Україні показала лише часткову придатність німецьких озброєнь до бойових дій
08:52
фото У Києві відкрили центр рекрутингу до воєнної розвідки  
08:19
Армія РФ інтенсивно атакує біля Покровська: там 53 бої за минулу добу – Генштаб
08:18
фото Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили
08:15
ЗМІ: Трамп може відвідати Туреччину
08:10
текстОперація "Трапезунд". Як козаки хотіли завоювати шматок Туреччини та cкоротити Великий шовковий шлях в Європу
07:51
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: