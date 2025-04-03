Держескретар США вимагає від усіх членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо наполягає, що всі держави-союзниці блоку НАТО мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.

Джерело: Рубіо на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди"

Рубіо наголосив, що вважає держави-члени НАТО спроможними це зробити. Він також підкреслив, що не вважає достатніми виправдання про те, що певні держави не мають на це грошей у бюджеті.

Реклама:

"Це – зібрання не просто партнерів та союзників, а дуже просунутих економік, багатих країн, які можуть зробити більше… Можу запевнити, у нас теж є національні потреби, але ми пріоритизуємо оборону і розраховуємо що наші партнери зроблять те саме", – наголосив він.

Держсекретар заявив, що ця вимога з боку США є категоричною.

Він також запевнив, що нові вимоги щодо оборонних витрат стосуються не лише європейських держав, а й самих США.

РЕКЛАМА:

"Ми хочемо поїхати звідси з розумінням, що є реалістичний шлях, що кожен з членів візьме зобов’язання і втілить його, щодо досягнення показника у 5% (від ВВП на оборону). І це включає також США, які мають підвищити свою частку (оборонних витрат), оскільки загрози дійсно настільки серйозні", – пояснив держсекретар США.

Він також нагадав про російську агресію, яка має, на його думку, стати достатнім сигналом для інших держав про потребу переозброєння.

"Події останніх років нагадують, що посилення необхідне", – заявив він.

Що передувало: Марко Рубіо заявив, що США лишаються у складі НАТО.

Читайте також аналітичну статтю "Чим готова поступитися Європа, аби США не вийшли з НАТО"