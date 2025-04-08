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Трамп заявив, що США не скасовуватимуть запроваджені тарифи

Іван Д'яконовВівторок, 8 квітня 2025, 02:30
Трамп заявив, що США не скасовуватимуть запроваджені тарифи
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують скасовувати чинні торговельні тарифи. Він також різко розкритикував Європейський Союз за, на його думку, недобросовісну торговельну політику.

Джерело: Трамп під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 7 квітня

Деталі: Президент США підтвердив, що його адміністрація не має наміру призупиняти дію тарифів, попри міжнародний тиск і активні перемовини з низкою країн.

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"Ми не розглядаємо таку можливість", – заявив Трамп.

За його словами, Вашингтон має 36 трильйонів доларів державного боргу, який виник "не просто так", і його адміністрація вестиме переговори з багатьма країнами, включаючи Китай, щоб це виправити.

Трамп наголосив, що багато країн намагаються досягти нових угод із США, і американська сторона прагне укласти з кожною з них "справедливі" договори. Він попередив, що у разі відсутності компромісу ці держави не зможуть "брати участь у співпраці зі США".

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"Ми не можемо так більше робити. Ми не можемо більше бути дурними людьми", – сказав Трамп, маючи на увазі попередні торговельні практики.

Особливу увагу президент приділив Європейському Союзу, який звинуватив у торговельній монополії.

"Блок був створений, щоб завдати шкоди США. Країни об’єдналися, щоб створити щось на кшталт монополії – об’єднану силу проти США в торгівлі", – заявив він.

За його словами, ЄС маніпулює митами, обмежує імпорт американських товарів, але натомість експортує до США мільйони автомобілів.

"Вони не беруть наші автомобілі. Вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію, і все ж вони відправляють мільйони автомобілів до США. Так більше не буде. Це несправедливо", – підсумував Трамп.

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Передісторія:

  • 2 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти багатьох держав світу. На цьому тлі в ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала Сполученим Штатам встановити "нульові тарифи" на промислову продукцію, щоб уникнути ескалації торговельної напруги між ЄС і США.
  • Французький міністр-делегат з питань зовнішньої торгівлі Лоран Сен-Мартен попередив, що відповідь Європи на торгову війну, розв’язану президентом США Дональдом Трампом, може бути "вкрай агресивною".

тарифиТрампСША
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