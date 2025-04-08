Трамп заявив, що США не скасовуватимуть запроваджені тарифи

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують скасовувати чинні торговельні тарифи. Він також різко розкритикував Європейський Союз за, на його думку, недобросовісну торговельну політику.

Джерело: Трамп під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 7 квітня

Деталі: Президент США підтвердив, що його адміністрація не має наміру призупиняти дію тарифів, попри міжнародний тиск і активні перемовини з низкою країн.

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"Ми не розглядаємо таку можливість", – заявив Трамп.

За його словами, Вашингтон має 36 трильйонів доларів державного боргу, який виник "не просто так", і його адміністрація вестиме переговори з багатьма країнами, включаючи Китай, щоб це виправити.

Трамп наголосив, що багато країн намагаються досягти нових угод із США, і американська сторона прагне укласти з кожною з них "справедливі" договори. Він попередив, що у разі відсутності компромісу ці держави не зможуть "брати участь у співпраці зі США".

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"Ми не можемо так більше робити. Ми не можемо більше бути дурними людьми", – сказав Трамп, маючи на увазі попередні торговельні практики.

Особливу увагу президент приділив Європейському Союзу, який звинуватив у торговельній монополії.

"Блок був створений, щоб завдати шкоди США. Країни об’єдналися, щоб створити щось на кшталт монополії – об’єднану силу проти США в торгівлі", – заявив він.

За його словами, ЄС маніпулює митами, обмежує імпорт американських товарів, але натомість експортує до США мільйони автомобілів.

"Вони не беруть наші автомобілі. Вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію, і все ж вони відправляють мільйони автомобілів до США. Так більше не буде. Це несправедливо", – підсумував Трамп.

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