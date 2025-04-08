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Трамп заявив, що у п’ятницю пройде медогляд

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 09:30
Трамп заявив, що у п’ятницю пройде медогляд
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що пройде щорічний медогляд 11 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост президента США в соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Я радий повідомити, що в п'ятницю… я пройду давно запланований щорічний медичний огляд. Я ніколи не почувався краще, але, тим не менш, це необхідно зробити".

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Деталі: Він уточнив, що медогляд проходитиме в Військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Передісторія:

Трампмедицина
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