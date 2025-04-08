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В Україні ще кілька днів дощитиме і сніжитиме

Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 12:30
В Україні ще кілька днів дощитиме і сніжитиме
Фото ілюстративне з unsplash.com

Найближчими днями в Україні очікується холодна погода з невеликим та помірним дощем і мокрим снігом, після п’ятниці опади припиняться.  

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "9 квітня без істотних опадів, лише на півдні та південному сході країни вдень невеликі опади. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та південному сході країни до плюс 8°. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с".

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Деталі: У Києві в середу без істотних опадів, вночі  -2°…-4°, вдень до +4°, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 9 квітня 
Скриншот з meteo.gov.ua

10 та 11 квітня у більшості областей помірний мокрий сніг, подекуди з дощем, вдень у п'ятницю в північних, більшості центральних та Одеській областях припинення опадів. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та південному сході країни до плюс 8°.

В Карпатах часом сніг, вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, вдень 10 квітня у західних областях, 11 квітня місцями у південній частині пориви 15-20 м/с. 

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Погода 10 квітня 
Скриншот з meteo.gov.ua

У столиці 10 квітня вночі та вдень мокрий сніг, вночі 0°…-2°, вдень до +2°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

11 квітня у Києві вночі невеликий мокрий сніг, 0°…-2°, вдень без опадів, +2°…+4°, вітер північно-західний, 7-12 м/с. 

 
Погода 11 квітня 
Скриншот з meteo.gov.ua

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