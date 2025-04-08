Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

ЗМІ: Дві партії Німеччини погодили коаліційну угоду

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 8 квітня 2025, 22:02
ЗМІ: Дві партії Німеччини погодили коаліційну угоду
Фото: Getty Images

Консервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини досягли згоди щодо коаліційної угоди на переговорах, які завершились ввечері у вівторок.

Джерело: телеканал n-tv з посиланням на джерела у переговорних групах, пише "Європейська правда"

Деталі: Дві німецькі партії, за інформацією n-tv, досягли "принципової домовленості" про коаліцію ввечері 6 квітня, тепер переговірники будуть врегульовувати "дрібні деталі".

Реклама:

ХДС/ХСС і СДПН хочуть оголосити результати коаліційних переговорів опівдні у середу, 9 квітня.

Завдяки досягнутій домовленості лідер ХДС Фрідріх Мерц може дотриматися раніше заявленого ним графіку досягнення коаліційної угоди до Великодня.

Тим часом у Бундестазі обговорюється дата його обрання канцлером – 6 травня, пише n-tv.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, 25 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца та 14 міністрів його кабінету.

Але оскільки коаліційні переговори тривають, Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до початку роботи нового уряду.

Читайте також: Жовта картка для канцлера: чому партія Мерца втрачає підтримку ще до початку роботи уряду.

НімеччинаЄвропавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
Німеччина
Німецькі ЗМІ виявили підозрілу інтернет-активність у РФ перед резонансним терактом
Майбутній канцлер Німеччини вимагає негайного захисту економіки на тлі тарифів Трампа
У Гамбурзі пройдуть масштабні логістичні навчання на випадок конфлікту НАТО з РФ
Останні новини
00:13
Боголюбов переховується в елітному районі Відня – розслідування
00:06
У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про "завершення війни"
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: