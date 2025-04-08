Понад півсотні боїв відбулось на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби 8 квітня на фронті відбулось 135 бойових зіткнень, з них 51 – на Покровському напрямку.

Джерело: оперативна інформація станом на 22:00

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 69 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 98 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 733 дрони-камікадзе та здійснили майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбивали три атаки противника в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмів у районах Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Катеринівки та Колодязів.

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Дві штурмові дії ворога в напрямку Григорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень поблизу Васюківки, Часового Яру та Курдюмівки, з яких два тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив три атаки в напрямку Вільного Поля та поблизу Бурлацького.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районі Степового та Лобкового.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 24 атаки російських загарбників, ще п’ять боїв тривають. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив 214 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.