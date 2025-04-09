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Облив бензином авто лікаря і підпалив: поліція розповіла деталі інциденту в центрі Києва

Валентина РоманенкоСереда, 9 квітня 2025, 14:13
Облив бензином авто лікаря і підпалив: поліція розповіла деталі інциденту в центрі Києва
фото НПУ

Знищений вщент вогнем 7 квітня в Києві автомобіль "Ніссан Ліф" належав 67-річному лікарю, правоохоронці повідомили про підозру ймовірному палію.

Джерело: столична поліція

Деталі: За словами начальника Голосіївського управління поліції Араіка Кочкадамяна, до злочину причетний 36-річний мешканець Кіровоградської області.

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Пряма мова: "Фігурант приїхав до столиці із заздалегідь підготовленою каністрою бензину. Перебуваючи біля транспортного засобу, власником якого є 67-річний лікар, чоловік облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Після загоряння автівки зловмисник намагався втекти, однак був затриманий неподалік від місця вчинення злочину".

Деталі: Поліцейські затримали палія, вилучили у нього запальничку та каністру з легкозаймистою речовиною. Наразі правоохоронці встановлюють мотив скоєного правопорушення.

Окрім цього, правоохоронці також встановили, що під час втечі фігурант застосував силу до одного зі свідків події та почав погрожувати йому.

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За даними фактами слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) та ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Передісторія: 

  • До поліції Києва надійшла інформація про те, що неподалік станції метро "Олімпійська" горить автомобіль. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, підрозділи ДСНС та поліція охорони.
  • Вогнеборці оперативно локалізували пожежу, а поліцейські охорони завдяки небайдужим громадянам затримали чоловіка, який підпалив автівку.

Київпожежаполіція
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