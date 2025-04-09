Генштаб: 19 атак відбили Сили оборони на Курщині

На фронті від початку доби відбулось 111 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 105 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1068 дронів-камікадзе та здійснили майже 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбивали чотири атаки противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили два штурми у районі Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців в районах населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі та в напрямках Греківки і Новомихайлівки.

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Шість штурмових дій ворога в напрямку Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойових зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 26 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку ворог три рази атакував поблизу Костянтинополя та в напрямку н.п. Багатир.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив п’ять атак у районі Новосілки та в напрямку Шевченко.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в районі Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Щербаків.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 74 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.