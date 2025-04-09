Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Генштаб: 19 атак відбили Сили оборони на Курщині

Тетяна ОлійникСереда, 9 квітня 2025, 23:25
Генштаб: 19 атак відбили Сили оборони на Курщині
Фото ілюстративне - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби відбулось 111 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 105 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1068 дронів-камікадзе та здійснили майже 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбивали чотири атаки противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили два штурми у районі Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців в районах населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі та в напрямках Греківки і Новомихайлівки.

РЕКЛАМА:

Шість штурмових дій ворога в напрямку Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойових зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 26 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку ворог три рази атакував поблизу Костянтинополя та в напрямку н.п. Багатир.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив п’ять атак у районі Новосілки та в напрямку Шевченко.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в районі Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Щербаків.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 74 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

ГенштабКурська область бойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
видео"Українська правда" знайшла олігарха Боголюбова у Відні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Усі новини...
Генштаб
"Наступ РФ на Харківщину та Сумщину": в Генштабі розставили крапки над "і"
За минулу добу на фронті відбулося 161 боєзіткнення – Генштаб
Понад півсотні боїв відбулось на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
00:13
видео"Українська правда" знайшла олігарха Боголюбова у Відні
00:06
У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про "завершення війни"
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: