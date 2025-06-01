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Тиждень почнеться зі спеки, подекуди пройдуть дощі

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 23:15
Тиждень почнеться зі спеки, подекуди пройдуть дощі
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок 2 червня в Україні очікується спекотна погода, однак у низці областей можливі дощі та грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: Вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

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Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с; на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°.

У Києві та області без опадів, лише вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

погода
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