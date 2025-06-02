Росія у війні проти України втратила ще 1140 військових – Генштаб

За минулу добу російські загарбники у війні проти України втратили 1 140 військових, 48 артилерійських систем та 2 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали:

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