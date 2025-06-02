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Росія у війні проти України втратила ще 1140 військових – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 червня 2025, 07:28
Росія у війні проти України втратила ще 1140 військових – Генштаб
фото: Getty images

За минулу добу російські загарбники у війні проти України втратили 1 140 військових, 48 артилерійських систем та 2 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу 989 700 (+1 140) осіб,
  • танків ‒ 10 874 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 663 (+7) од,
  • артилерійських систем – 28 575 (+48) од,
  • засобів ППО ‒ 1175 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256),
  • крилатих ракет ‒ 3 271 (+3),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3905 (+2).

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