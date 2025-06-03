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На фронті 142 бойових зіткнення: 83 рази росіяни штурмували Покровський та ще 2 напрямки

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 червня 2025, 08:18
На фронті 142 бойових зіткнення: 83 рази росіяни штурмували Покровський та ще 2 напрямки
фото: Getty Images

Протягом минулої доби на 9 напрямках фронту і Курському плацдармі зафіксовано 142 бойових зіткнення, 83 з яких відбулося на Покровському, Лиманському і Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького.

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На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

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На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в бік Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк, Неліпівка та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка,  Лисівка, Даченське, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, загарбники здійснили марну атаку на позиції наших захисників.

На Курському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог здійснив 182 артилерійських обстріли, з них два — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

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