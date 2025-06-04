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Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки понад 100 разів – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 4 червня 2025, 08:20
Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки понад 100 разів – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на 10 напрямках фронту і Курському плацдармі відбулося 178 бойових зіткнень, Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки російські загарбники атакували 101 раз.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів.

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На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ятнадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернещини, Карпівки, Нового Миру.

На Сіверському напрямку агресор атакував у бік населеного пункту Григорівка. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

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На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шістнадцять атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили п’ятдесят п’ять атак агресора в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили тридцять два ворожі штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в бік Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового та Щербаків, загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку відбулося двадцять шість боєзіткнень. Ворог завдав 231 артилерійського обстрілу, з них один – із реактивної системи залпового вогню, здійснив сімнадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані авіаційні бомби.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
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