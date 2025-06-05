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В найближчі дні в Україні буде спека до +33°, місцями дощі та грози

Анастасія ПроцЧетвер, 5 червня 2025, 14:25
В найближчі дні в Україні буде спека до +33°, місцями дощі та грози
Ілюстративне фото: Getty Images

У п’ятницю та суботу, 6–7 червня, в Україні переважатиме спекотна погода до +33°, місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози, особливо в північних і західних регіонах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Повідомляється, що у п’ятницю, 6 червня, на півночі України, а також у західних та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території буде переважно сухо.

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Вітер – південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 15–20°, на сході й південному сході – 12–17°. Удень повітря прогріється до 26–31°, у Карпатах – 20–25°.

У Києві також можливі короткочасні дощі та грози. Температура вночі – 18–20°, вдень до +30°. 

7 червня на більшості території країни збережеться суха погода. Лише вдень у західних і північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура вночі – 15-20°, вдень – 28-33°, у Карпатах – до 25°.

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У столиці вночі буде без опадів, а вдень місцями можливі короткочасні дощі й грози. Температура в столиці коливатиметься від 18–20° вночі до 29–31° вдень.

погода
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