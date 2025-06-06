Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки фронту понад 120 разів – Генштаб

Протягом минулої доби на 11 напрямках фронту і Курському плацдармі відбулося 204 бойових зіткнення, 122 рази росіяни актували Покровський, Лиманський і Новопавлівський напрямки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

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На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

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Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 атак агресора у районах населених Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Шевченко Перше, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки та поблизу Новозлатополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони у поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 16 атак противника. Також загарбник здійснив 197 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню; завдав 10 авіаційних ударів, під час яких скинув 22 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.