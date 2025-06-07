На початку тижня в деяких областях похолодає та дощитиме

Понеділок очікують трошки холоднішим, ніж неділю – температура вдень 9 червня в окремих регіонах сягатиме 15-20 градусів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Гідрометцентр

Деталі: Уночі 8 червня на північному заході України, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

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Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західній частині 23-28°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.

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У понеділок, 9 червня, вночі у західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

В західних областях зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 16-21°, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі 15-20°, зниження денної до 23-28°; на решті території утримається жарка погода: вночі 17-22°, вдень 27-32°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°.

У Києві в ніч на понеділок короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, зниження денної до 26-28°.