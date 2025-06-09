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Синоптики прогнозують зниження температури і короткочасні дощі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 червня 2025, 05:34
Синоптики прогнозують зниження температури і короткочасні дощі
Фото ілюстративне з pixabay.com

За прогнозами синоптиків, 9 червня в Україні мінлива хмарність, у низці областей пройдуть короткочасні дощі та знизиться температура.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Деталі: Прогнозується, що вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

В західних областях зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 17-22°, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі 15-20°, зниження денної до 23-28°; на решті території утримається жарка погода: вночі 18- 23°, вдень 29-34°, на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°.

 

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