Сенатори-демократи ініціювали розслідування через призупинення Трампом санкцій проти Росії – ЗМІ

Троє американських сенаторів-демократів розпочали розслідування причин понад п’ятимісячної паузи з боку адміністрації президента Дональда Трампа у запровадженні нових санкцій проти Росії через її війну проти України.

Джерело: The Hill з посиланням на спільну заяву сенаторів Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріса Кунса

Деталі: За словами сенаторів, із початку другого терміну президента Трампа США не запровадили жодних нових санкцій проти Росії, а в окремих випадках навіть послабили наявні обмеження.

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"Замість того, щоб зробити очевидні кроки для тиску на агресора, президент Трамп нічого не робить, і ми будемо розслідувати цю змарновану можливість домогтися припинення війни", – йдеться у спільній заяві сенаторів.

Згідно з аналізом The New York Times, за президентства Джо Байдена Вашингтон увів понад 6200 санкцій, що в середньому становило понад 170 на місяць, спрямованих на компанії, торгівлю та фінансові операції, які підтримують російську воєнну машину.

Сенатори переконані, що відсутність тиску з боку США дозволяє Путіну продовжувати вести війну проти України.

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"Американці мають запитати себе, чому президент, який обіцяє завершити велику війну, натомість дозволяє агресору діяти безкарно", – написали вони.

Дослівно: "Окрім зупинки ключової допомоги Україні, президент Трамп вже понад п’ять місяців блокує регулярне оновлення санкцій та експортного контролю, що дозволяє дедалі більшій кількості порушників у Китаї та інших країнах світу продовжувати постачати зброю російській воєнній машині".

Деталі: Відмова від використання наявних інструментів "надихає Путіна продовжувати війну", додають сенатори.