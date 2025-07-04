На фронті майже 150 зіткнень з ворогом, третина на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 148 бойових зіткнень, 54 з них на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 109 керованих бомб.

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Крім цього, здійснив 6527 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3786 дронів-камікадзе".

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 16 атак росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 333 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 10 боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

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На Куп’янському напрямку зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії та в напрямках Серебрянки, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Виїмки, Серебрянки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку сили оборони відбили одну ворожу атаку в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 7 атак у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 атаки агресора у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новоекономічного, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного і Софіївки.

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

На Оріхівському напрямку у бік Новопавлівки загарбники здійснили одну атаку на позиції захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень оборонців.

Крім того авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.