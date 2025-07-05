Ще двоє загиблих та 15 поранених – на Донеччині та Херсонщині

Лише за добу 4 липня у Донецькій та Херсонській областях від російських атак поранені 15 людей, ще двоє загинули.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 4 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Торському.

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Ще 4 людини в області за добу дістали поранення – по дві у Покровську та Краматорську.

Тим часом на Херсонщині через російську агресію 11 людей дістали поранення.

Відомо, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі.