Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На заході та в центрі України пройдуть дощі, на півдні і сході буде сильна спека

Ірина БалачукВівторок, 8 липня 2025, 12:43
На заході та в центрі України пройдуть дощі, на півдні і сході буде сильна спека
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями у західних та центральних областях України очікуються дощі та грози, місцями град, на решті території буде сухо та спекотно.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "9-10 липня в західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, грози, 9 липня подекуди град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-18°, вдень 9 липня 20-27°, 10 липня 16-23°. На решті території переважатиме суха та спекотна погода (лише на Київщині та Чернігівщині  місцями короткочасний дощ, гроза); температура вночі 16-22°, вдень  29-34°, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35-38°".

Реклама:

Деталі: У столиці 9 та 10 липня місцями короткочасний дощ, вночі 19-21°, вдень до 30-32°, вітер південний, 7-12 м/с.

11 липня у західних, північних, вдень і в центральних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 11-16°, вдень 15-21°, на сході та південному сході країни вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°, на решті території вночі 14-19°, вдень 25-30°.  

У Києві 11 липня вночі місцями короткочасний дощ, 16-18°, вдень без опадів, 27-29°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Луцьк пережив наймасованішу російську атаку – мер
У Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
Сибіга підтвердив, що Маркарову незабаром замінять на посаді посла США
На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
Усі новини...
погода
Через штормову погоду на Закарпатті та за кордоном Укрзалізниця змінює графік низки поїздів
У вівторок в Україну прийде сильна спека
В Італії через потужний шторм загинула жінка
Останні новини
07:31
Окупанти вдарили по Степногірській громаді: є руйнування, поранена жінка
07:15
Росіяни атакували з дронів людей у Херсоні: 2 поранених
06:55
Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
06:52
"Челсі" впевнено переміг "Флуміненсе" у півфіналі Клубного чемпіонату світу з футболу
06:51
Луцьк пережив наймасованішу російську атаку – мер
06:37
Голова французької розвідки: Немає впевненості щодо місцезнаходження запасів іранського урану
05:11
Росія оголосила Єльський університет "небажаною" організацією
04:09
США планують передати Україні додаткову систему Patriot – WSJ
03:17
ЄС розглядає можливість створення фонду підтримки України на 100 мільярдів євро – ЗМІ
02:49
оновленоРФ атакувала "Кинжалами" та ударними дронами: у багатьох містах пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: