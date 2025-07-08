На заході та в центрі України пройдуть дощі, на півдні і сході буде сильна спека

Найближчими днями у західних та центральних областях України очікуються дощі та грози, місцями град, на решті території буде сухо та спекотно.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "9-10 липня в західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, грози, 9 липня подекуди град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-18°, вдень 9 липня 20-27°, 10 липня 16-23°. На решті території переважатиме суха та спекотна погода (лише на Київщині та Чернігівщині місцями короткочасний дощ, гроза); температура вночі 16-22°, вдень 29-34°, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35-38°".

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Деталі: У столиці 9 та 10 липня місцями короткочасний дощ, вночі 19-21°, вдень до 30-32°, вітер південний, 7-12 м/с.

11 липня у західних, північних, вдень і в центральних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 11-16°, вдень 15-21°, на сході та південному сході країни вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°, на решті території вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві 11 липня вночі місцями короткочасний дощ, 16-18°, вдень без опадів, 27-29°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.