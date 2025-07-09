Двоє постачальників Бундесверу стали жертвами кібератак – слідство розглядає "російський слід"

Двоє постачальників німецької армії нещодавно зазнали серйозних кібератак. ЗМІ з посиланням на попередні висновки слідства повідомляють, що за атаками можуть стояти російські хакери.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Журналісти WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung неофіційно дізналися, що за останній час двоє постачальників німецького Бундесверу зазнали серйозних кібератак. Перші висновки слідства вказують на російський слід.

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Зокрема, в середині червня від атаки вірусу-вимагача постраждала компанія з Гессе, що надає Бундесверу супутникові комунікаційні послуги.

За початковими оцінками безпекових фахівців, внаслідок атаки міг статися витік чутливої інформації відомства. Втім, зараз у Бундесвері схиляються до висновку, що шкода не є масштабною.

"За наявною на цей час інформацією, трафік з оперативними даними Бундесверу та власні ІТ-мережі федерального Міноборони внаслідок атаки не постраждали", – прокоментували у Міністерстві оборони Німеччини.

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Друга постраждала компанія – інженерна фірма з Нижньої Саксонії, яка є підрядником для будівництва об’єктів Оперативного командування Бундесверу, у тому числі тих, про які йдеться у засекреченому оперативному плані, що описує дислокацію і переміщення сил і засобів в країні на випадок серйозного погіршення безпекової ситуації чи війни.

Поки незрозуміло, чи хакери змогли викрасти якусь чутливу інформацію.

Слідчі схиляються до висновку, що йдеться про російських хакерів, та залишають під питанням, чи ті діють самостійно з кримінальних мотивів, чи йдеться про "хактивістів", які співпрацюють з російськими держструктурами.

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