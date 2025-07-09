Опитування: Українці вірять, що США продовжать надавати нам зброю

За результами липневого опитування, більшість українців (64%) очікують, що США повністю або частвоко продовжать підтримувати Україну зброєю.

Джерело: результати соціологічного опитування "Рейтинг"

Деталі: За результатами опитування, здебільшого українці очікують, що США не припинять постачання зброї.

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Водночас, лише 11% опитаних очікують, що США постачатимуть Україні зброю у повному обсязі, натомість 8% не очікують жодної американської військової допомоги.

Разом з тим, 25% очікують, що допомога буде мінімальною, а більшість (53%) – частковою, тобто збережеться.

Опитування проводилося 4-5 липня 2025 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1000 респондентів.

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Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок).

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).