Трамп підвищив мита на товари Канади до 35%

Президент США Дональд Трамп у четвер, 31 липня, підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.

Джерело: Білий дім, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, відтепер товари, перевантажені в іншу країну з метою уникнення нових мит, будуть обкладатися перевантажувальним збором у розмірі 40%.

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Цей крок Вашингтон частково пов'язав із тим, що Канада не зупинила контрабанду фентанілу.

У п'ятницю, 1 серпня, вранці Карні висловив розчарування рішенням Трампа.

"Хоча канадський уряд розчарований цим кроком, ми залишаємося відданими CUSMA (Угода між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою, – ред.), яка є другою за обсягом торгівлі угодою про вільну торгівлю у світі", – заявив прем’єр Канади.

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Карні зауважив, що мита і тарифи США сильно вплинуть на деревину, сталь, алюміній і автомобілі, і пообіцяв вжити заходів для захисту канадських робочих місць, закупівлі канадських товарів, інвестицій у конкурентоспроможність промисловості та диверсифікації експортних ринків.

Він зазначив, що Сполучені Штати виправдовують свої останні торговельні заходи транскордонним обігом фентанілу, попри те, що на "Канаду припадає лише 1% імпорту фентанілу до США і що вона інтенсивно працює над подальшим скороченням цих обсягів".

"Уряд Канади здійснює історичні інвестиції в безпеку кордонів з метою затримання наркоторговців, ліквідації транснаціональних угруповань та припинення незаконного ввезення мігрантів", – акцентував Карні.

Минулого тижня Трамп заявив, що торговельні переговори з Канадою не є пріоритетом для його адміністрації, і замість укладання угоди він може вирішити просто залишити існуючі імпортні мита в силі.

А 31 липня Трамп заявив, що готовність Канади визнати Палестину як державу ускладнить канадсько-американські перемовини про нові умови торгівлі.

Також він наголосив, що хоча Канада продовжуватиме переговори зі Сполученими Штатами щодо торговельних відносин, уряд країни зосереджений на тому, що "може контролювати: побудові сильної Канади".

"Федеральний уряд, провінції та території працюють разом над усуненням торговельних бар'єрів для побудови єдиної канадської економіки", – додав він.

27 червня Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою після того, як вона почала впроваджувати податок на цифрові послуги, спрямований проти американських ІТ-гігантів.

Через кілька днів уряд Канади заявив про відновлення торгових переговорів зі США після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній.