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Литва викликала білоруського дипломата через порушення кордону дроном

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 1 серпня 2025, 18:35
Литва викликала білоруського дипломата через порушення кордону дроном
Фото Збройних сил Литви

МЗС Литви викликало представника посольства Білорусі після підтвердження, що безпілотник, який порушив повітряний простір країни, прилетів з території Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Представника посольства Білорусі запросили до Міністерства закордонних справ Литви та вручили ноту протесту у зв’язку з тим, що 28 липня з території країни до Литви залетів БпЛА. 

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МЗС попросило пояснень у зв’язку з інцидентом. 

Перед цим литовські Повітряні сили повідомили, що безпілотник нарешті знайшли у Йонавському районі на території полігону. На місце події виїхали військові слідчі та сапери. Конкретний тип апарату ще не підтвердили. 

Нагадаємо:

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  • Вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що це БпЛА типу "Шахед".
  • Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Литва
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