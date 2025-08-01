Литва викликала білоруського дипломата через порушення кордону дроном

МЗС Литви викликало представника посольства Білорусі після підтвердження, що безпілотник, який порушив повітряний простір країни, прилетів з території Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Представника посольства Білорусі запросили до Міністерства закордонних справ Литви та вручили ноту протесту у зв’язку з тим, що 28 липня з території країни до Литви залетів БпЛА.

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МЗС попросило пояснень у зв’язку з інцидентом.

Перед цим литовські Повітряні сили повідомили, що безпілотник нарешті знайшли у Йонавському районі на території полігону. На місце події виїхали військові слідчі та сапери. Конкретний тип апарату ще не підтвердили.

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