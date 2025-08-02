Кабмін запускає механізм, що дозволить швидше відновлювати пошкоджене обстрілами житло

Кабінет міністрів запускає додатковий механізм, який дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене внаслідок обстрілів житло.

Джерело: прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками позачергового засідання уряду в суботу

Пряма мова: "Після чергового жахливого обстрілу Києва уряд запускає додатковий механізм, який дозволяє громадам швидше відновлювати пошкоджене житло – багатоквартирні будинки та гуртожитки.

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Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість – на місцях. Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою єВідновлення".

Деталі: За словами Свириденко, окремо в рішенні уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання – до моменту завершення ремонту або отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади.