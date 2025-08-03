Помічник Трампа звинуватив Індію у фінансуванні війни РФ проти України

Один із найвпливовіших помічників президента США Дональда Трампа, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер звинуватив Індію в фактичному фінансуванні війни Росії в Україні шляхом закупівлі нафти у Москви.

Джерело: Міллер в ефірі програми "Sunday Morning Futures" на каналі Fox News у неділю, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Він (Трамп – ред.) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти у Росії…

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Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія практично нарівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це вражаючий факт".

Деталі: Зазначається, що критика Міллера була однією з найжорсткіших з боку адміністрації Трампа щодо одного з основних партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Джерела в індійському уряді повідомили Reuters у суботу, що Нью-Делі продовжуватиме купувати нафту у Москви, незважаючи на погрози США.

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У п'ятницю набув чинності 25-відсотковий митний тариф на індійські товари внаслідок закупівлі Індією військового обладнання та енергоносіїв у Росії. Трамп також погрожує ввести 100-відсоткові мита на імпорт до США з країн, які купують російську нафту, якщо Москва не укладе мирну угоду з Україною.

Водночас Міллер пом'якшив свою критику, назвавши відносини Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді "чудовими".

Що передувало: За даними NYT, індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

ОПЕК+ досягла попередньої домовленості про збільшення видобутку нафти на 548 000 барелів на день з вересня, повідомили в неділю три джерела на тлі зростаючих побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні, пов'язаних з Росією.