У війні проти України Росія втратила ще 1040 військових

Ольга Глущенко Четвер, 7 серпня 2025, 06:50
У війні проти України Росія втратила ще 1040 військових
ілюстративне фото Генштабу

У війні проти України Росія за минулу добу втратила 1040 військових, 4 танки та 47 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько (+1040) осіб
  • танків – 11076 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23095 (+4) од.
  • артилерійських систем – 31180 (+47) од.
  • РСЗВ – 1456 (+1) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49930 (+163) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57605 (+130) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
