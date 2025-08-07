На Дніпропетровщині внаслідок атаки вирували пожежі, постраждали 4 людей

Четверо людей постраждали, вирували пожежі та пошкоджено будинки и авто внаслідок російського удару по місту Дніпро уночі 7 серпня, також є руйнування в інших населених пунктах Дніпропетровщини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДСНС в Telegtram

Пряма мова очільника області: "Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.



Виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства".

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Деталі: У місті Павлоград горіли дачний будинок та авто, у Криворізькому районі – будівля, що не експлуатується, а в самому Кривому Розі – модульний будинок.

Фото з telegram СЕргія ЛИсака

У Синельниківському районі спалахнула пожежа на даху ліцею, горіла суха трава, а також побиті приватна оселя та легковик.

Згодом у ДСНС уточнили, що у цьому районі росіяни поцілили по навчальному закладу. Виникло займання, яке ліквідували вогнеборці.

Фото з telegram СЕргія ЛИсака

По Нікопольському району загарбники били артилерії та дронами – пошкодили 8 приватних будинків і п'ятиповерхівку, машину, інфраструктуру, адмінбудівлю та підприємство. Також на Нікопольщині горіла бібліотека.

Фото з telegram СЕргія ЛИсака

За словами Лисака, вночі над областю збили 33 російські БпЛА.