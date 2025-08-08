ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів
П'ятниця, 8 серпня 2025, 07:42
За минулу добу Сили оборони відмінусували 1 040 окупантів та 430 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 8.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 061 350 (+1 040) осіб,
- танків – 11 083 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 23 102 (+7) од,
- артилерійських систем – 31 232 (+52) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 168 (+238) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 731 (+126) од.
Дані уточнюються.