ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 8 серпня 2025, 07:42
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони відмінусували 1 040 окупантів та 430 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 8.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 061 350 (+1 040) осіб,
  • танків – 11 083 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 23 102 (+7) од,
  • артилерійських систем – 31 232 (+52) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 168 (+238) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 731 (+126) од.

Дані уточнюються.

