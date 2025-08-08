ВО "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині за перешкоджання мобілізації

Рівненська обласна організація ВО "Свобода" відкличе депутата Костопільської міської ради Віктора Москвича, який перешкоджав мобілізації.

Джерело: заява організації в Facebook

Дослівно: "Ми вважаємо, що кожен українець має стати на захист Української Держави. Будь які дії проти мобілізації – паплюжать пам’ять про наших загиблих побратимів, є зневагою до всіх воїнів, до всіх свободівців, які з гідністю воюють за Україну. Виходячи з цього, хоч Віктор Москвич не був членом ВО "Свобода", але представляв нас у Костопільській міській раді, Рівненська обласна організація ВО "Свобода" розпочинає процедуру його відкликання.

Реклама:

Окремо наголошуємо: Віктор Москвич, як і будь який громадянини України зобов’язаний стати на захист Держави".

Деталі: У "Свободі" додали що перешкоджання мобілізації та діяльності Збройних сил України в умовах війни є не просто злочином, а зрадою. Партійці закликали правоохоронні органи встановити всі обставини цієї події й, у разі підтвердження фактів, притягнути причетних до встановленої законом відповідальності.

Ймовірно йдеться про інцидент, що трапився 4 серпня. близько 19:00. Згідно з повідомленням Тернопільського ТЦК та СП, під час доставки військовозобов’язаного з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки підрозділів, два цивільні автомобілі притисли до узбіччя транспорт військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому перебував військовозобовʼязаний, і зрештою заблокували його на об'їзній автодорозі міста Рівне.

РЕКЛАМА:

фото з сайту Zaxid.net

Під час з’їзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців Кременецького РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним із автомобілів порушників. Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов’язаного їм.

Пізніше військовослужбовця Кременецького РТЦК та СП та військовозобов’язаного доставили домедзакладів.