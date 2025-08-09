Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БпЛА по Чугуєву – мер

У ніч на 9 серпня російські окупаційні війська атакували безпілотниками Чугуєв Харківської області. В результаті удару двоє мирних жителів дістали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Джерело: мер Чугуєва Галина Мінаєва

Деталі: За словами мера, під удар потрапив один з віддалених мікрорайонів Чугуєва.

Пряма мова: "Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби".