Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БпЛА по Чугуєву – мер
Субота, 9 серпня 2025, 02:30
У ніч на 9 серпня російські окупаційні війська атакували безпілотниками Чугуєв Харківської області. В результаті удару двоє мирних жителів дістали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.
Джерело: мер Чугуєва Галина Мінаєва
Деталі: За словами мера, під удар потрапив один з віддалених мікрорайонів Чугуєва.
Пряма мова: "Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби".