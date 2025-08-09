Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БпЛА по Чугуєву – мер

Іван Д'яконовСубота, 9 серпня 2025, 02:30
Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БпЛА по Чугуєву – мер
Ілюстративне фото: "Суспільне"

У ніч на 9 серпня російські окупаційні війська атакували безпілотниками Чугуєв Харківської області. В результаті удару двоє мирних жителів дістали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Джерело: мер Чугуєва Галина Мінаєва

Деталі: За словами мера, під удар потрапив один з віддалених мікрорайонів Чугуєва.

Реклама:

Пряма мова: "Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби".

жертвиХарківська областьбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці
Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні
ЦГЗ: Новий штам коронавірусу Stratus зафіксували в семи областях та Києві
Вашингтон і Москва до зустрічі Трампа і Путіна готують угоду щодо окупованих РФ територій – ЗМІ
Росія вдарила по нафтобазі азербайджанської SOCAR в Україні: є поранені
Усі новини...
жертви
У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на 13-річну дитину – ОВА
Окупанти убили жінку у Гуляйполі
У Запорізькій області росіяни атакували Степногірськ FPV-дроном: загинув чоловік
Останні новини
02:30
Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БпЛА по Чугуєву – мер
02:18
Росіяни окупували два населені пункти на Донеччині – DeepState
01:12
Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці
01:06
Новини економіки 8 серпня: удар РФ по нафтобазі SOCAR, суд арештував активи Жеваго
00:56
Путін заявив США, що зупинить війну в обмін на Донбас – WSJ
00:10
Найбільший покупець російської нафти в Індії може змінити постачальників через тиск США
23:36
Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"
23:25
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні
23:04
Crocs зазнає найбільшого падіння акцій з початку пандемії
22:41
Генштаб: На фронті відбулось 131 бойове зіткнення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: