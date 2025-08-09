На фронті 163 боєзіткнень з ворогом, з них 45 на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 74 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 122 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5 089 дронів-камікадзе та здійснено 6 361 обстріл позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 атак агресора в районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Миролюбівка, Новоекономічне, Покровськ, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль, Воскресенка, Ольгівське та в напрямку Січневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, Ямполівка, а також у бік Шандриголового та Ямполя.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 259 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Степанівки, Русиного Яру та Плещіївки.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили вісім атак ворога. Противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони України відбивали штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки та Федорівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки.