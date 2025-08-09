Росіяни атакували маршрутку під Херсоном: двоє загиблих і 16 поранених

9 серпня близько 08:30 у передмісті Херсона російські війська атакували безпілотником маршрутний автобус, унаслідок чого загинули двоє людей, ще 16 - отримали поранення.

Джерела: Херсонська обласна прокуратура, голова ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За даними слідства, російський дрон влучив у громадський транспорт, який рухався у передмісті Херсона. Усі постраждалі перебували всередині автобуса.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції продовжують фіксувати й документувати наслідки атаки.