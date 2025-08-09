Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували маршрутку під Херсоном: двоє загиблих і 16 поранених

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 09:53
Росіяни атакували маршрутку під Херсоном: двоє загиблих і 16 поранених
Фото ілюстративне з Getty images

9 серпня близько 08:30 у передмісті Херсона російські війська атакували безпілотником маршрутний автобус, унаслідок чого загинули двоє людей, ще 16 - отримали поранення.

Джерела: Херсонська обласна прокуратура, голова ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За даними слідства, російський дрон влучив у громадський транспорт, який рухався у передмісті Херсона. Усі постраждалі перебували всередині автобуса.

Реклама:
 

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції продовжують фіксувати й документувати наслідки атаки.

Херсонська областьжертвиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" та енергетичних структур РФ
Зеленський про "обмін територіями": Ми не будемо дарувати свою землю окупантам
Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна – ЗМІ
Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні
ЦГЗ: Новий штам коронавірусу Stratus зафіксували в семи областях та Києві
Усі новини...
Херсонська область
Росіяни зранку убили чоловіка в Антонівці
Семеро вбитих та понад 20 поранених цивільних – на Донеччині та Херсонщині
Росіяни за ранок суботи вже вбили двох людей у Херсоні
Останні новини
10:47
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" та енергетичних структур РФ
10:18
Канада підтримає зниження порогу цін на російську нафту
10:10
Губернатор Аляски готовий прийняти "історичну зустріч" Трампа і Путіна
09:53
ОновленоРосіяни атакували маршрутку під Херсоном: двоє загиблих і 16 поранених
09:44
Російський FPV-дрон атакував авто у Запорізькій області: двоє загиблих
09:34
Уночі Росія атакувала 47 дронами та ракетами: ППО збила 16 БпЛА й крилату ракету "Іскандер-К"
09:08
Зеленський про "обмін територіями": Ми не будемо дарувати свою землю окупантам
08:30
На фронті 163 боєзіткнень з ворогом, з них 45 на Покровському напрямку – Генштаб
07:56
Адміністрація Трампа пригрозила Гарварду вилученням патентів на сотні мільйонів доларів
07:37
фотоРакетний удар по Дніпру: троє людей поранені, пошкоджені будівлі та автівки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: