На заході України 10 серпня прогнозують грози, град і шквали
Субота, 9 серпня 2025, 15:37
10 серпня у західних областях України очікуються грози, місцями град та шквали 15–20 м/с.
Джерело: дані Українського гідрометеорологічного центру
Деталі: У західних областях оголошено жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Реклама:
В інших регіонах без опадів, переважно мінлива хмарність. Температура вночі становитиме 12–17°, вдень – 24–29°, на Закарпатті та півдні – до 33°.
У Києві опадів не прогнозують, вдень 26–28°, вночі 14-16°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.