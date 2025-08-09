Усі розділи
На заході України 10 серпня прогнозують грози, град і шквали

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 15:37
На заході України 10 серпня прогнозують грози, град і шквали
фото: Getty Images

10 серпня у західних областях України очікуються грози, місцями град та шквали 15–20 м/с.

Джерело: дані Українського гідрометеорологічного центру

Деталі: У західних областях оголошено жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

В інших регіонах без опадів, переважно мінлива хмарність. Температура вночі становитиме 12–17°, вдень – 24–29°, на Закарпатті та півдні – до 33°.

У Києві опадів не прогнозують, вдень 26–28°, вночі 14-16°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

 

