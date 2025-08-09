У Миколаєві чоловік вдарив військового ТЦК на вимогу пред'явити документи

У Миколаєві 8 серпня чоловік застосував фізичну силу до військовослужбовця ТЦК та СП після законної вимоги пред'явити військово-облікові документи, у відповідь до нього також застосували заходи фізичного впливу.

Джерело: Миколаївський обласний ТЦК та СП

Деталі: У ТЦК розповіли, що 8 серпня під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення одного із ТЦК та СП міста Миколаїв спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів.

У ході перевірки з’ясувалося, що громадянин – військовозобов’язаний та перебуває у розшуку з 30.07.2025, у зв’язку з порушенням вимог статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу". Підстав для відстрочки від мобілізації до лав Збройних Сил України не мав.

Дослівно ТЦК: "На законну вимогу пред'явити військово-облікові документи громадянин відреагував агресивно – застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК та СП.

Військовослужбовці групи оповіщення ТЦК та СП у відповідь на агресію та фізичну силу з боку громадянина були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього".

Деталі: Представники поліції надали право здійснити адміністративне затримання чоловіка та доставку до найближчого ТЦК та СП або ООЦМ (обласного об'єднаного центру мобілізації).

Подальші обставини інциденту встановлюються керівництвом Миколаївського обласного ТЦК та СП.

За результатами проведеної роботи буде надана правова оцінка зазначеним подіям, йдеться в повідомленні.

Поліція наразі не повідомляє про інцидент.